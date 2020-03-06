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Бизнесмена из Курской области обвиняют в неуплате 6 миллионов рублей налогов

Имущество предпринимателя арестовано
Бизнесмена из Курской области обвиняют в неуплате 6 миллионов рублей налогов

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В Пристенском районе осудили директора строительной фирмы за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмен незаконно получил вычеты по НДС на сумму более 6 миллионов рублей. 

В 2018 году предприниматель представил в налоговую декларации, содержащие ложные сведения о приобретении песка у фирмы, которая якобы также является плательщиком НДС. Как показала проверка, фактически директор прибрёл песок у лиц, которые не являлись плательщиками этого налога, и не имел права на получение налогового вычета.

Незаконно полученные миллионы он обналичил и перевёл на расчётные счета родственников.

Суд оштрафовал директора строительной организации на 200 тысяч рублей и обязал возместить причинённый государству ущерб.

С целью исполнения приговора имущество предпринимателя арестовано, подчеркнули в прокуратуре.
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