Бизнесмена из Курской области обвиняют в неуплате 6 миллионов рублей налогов

Имущество предпринимателя арестовано

В Пристенском районе осудили директора строительной фирмы за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмен незаконно получил вычеты по НДС на сумму более 6 миллионов рублей.В 2018 году предприниматель представил в налоговую декларации, содержащие ложные сведения о приобретении песка у фирмы, которая якобы также является плательщиком НДС. Как показала проверка, фактически директор прибрёл песок у лиц, которые не являлись плательщиками этого налога, и не имел права на получение налогового вычета.Незаконно полученные миллионы он обналичил и перевёл на расчётные счета родственников.Суд оштрафовал директора строительной организации на 200 тысяч рублей и обязал возместить причинённый государству ущерб.С целью исполнения приговора имущество предпринимателя арестовано, подчеркнули в прокуратуре.