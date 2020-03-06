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Курян, подозреваемых в убийстве гражданина Республики Чад, признали виновными

На двоих им дали 30 лет строго режима

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В Курском областном суде вынесли обвинительный приговор в отношении убийц гражданина Республики Чад. В отличие от предыдущих заседаний Енюхин и Рябых уже не так веселились в зале суда. На двоих им дали 30 лет строго режима. Кроме того, с них будет взыскана компенсация морального вреда общей суммой 3 миллиона рублей, сообщает телеканал "ТАКТ".

Ухмылка и хорошее настроение Енюхина и Рябых уже испарились. Сегодня в Областном суде Курска на оглашении приговора парни закрывали свои лица капюшонами ветровок. И только презрительно поглядывали по сторонам. Их обвиняют в убийстве уроженца Республики Чад.

Алексей Харитонов, заместитель начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Курской области: «Рябых увидел ранее знакомого гражданина Республики Чад Брахим Джадишаха. Подошли к последнему. В ходе состоявшегося разговора возник словесный конфликт. Рябых в ходе данного конфликта нанес удар в лицо потерпевшему. После чего совместно с Енюхиным затащили потерпевшего в тамбур подъезда, где совместно стали наносить ему удары по телу, по лицу».

Брахима обвиняемые продолжили избивать уже на кухне общежития. В результате они сломали парню ребра. За происшествием наблюдала соседка пострадавшего в дверной глазок. Выйти за дверь она побоялась, но полицию вызвала.

- Рябых на некоторое время ушел домой. Остался один Енюхин с пострадавшим. Также нанес ему несколько ударов неустановленным колюще-режущим предметом. После чего Рябых вернулся через непродолжительное время, и совместно решили – взять находящегося в бессознательном состоянии гражданина Брахим и вытащить в безлюдное место.

Енюхин и Рябых сняли с потерпевшего всю одежду и оставили его умирать на снегу. Смерть гражданина Республики Чад наступила от гипотермии. Подсудимые свою вину не признали. Пояснили, что умысла убивать у них не было.

Родной брат погибшего подал иск на возмещение морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей в отношении обоих подсудимых. На оглашении приговора его не было. Но пришел кузен покойного. Который до сих пор находится в состоянии шока.

Мухамед Хусейн, кузен убитого: «Мы приехали в Россию тоже вместе, обучались тоже в месте, в одной группе. Когда я был в университете, наш куратор приехала и сказала мне, что у меня кузена убили вчера ночью. Просто вот обидно. Очень мне тяжело, потому что мы всегда были вместе, я до сих пор в шоке».

По итогу, за убийство группой лиц по предварительному сговору Рябых приговорили к 14 годам в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на 1,5 года. Енюхина осудили за грабеж, а также убийство группой лиц по предварительному сговору. По совокупности преступлений его приговорили к 16 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также с каждого подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей. Приговор может быть обжалован.
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