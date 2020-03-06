В Курске на месте аварийных общежитий построят новые дома

На месте расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке построят многоэтажные дома с детской и спортивными площадками

В Курске на месте аварийных общежитий построят новые жилые дома. Так, на территории площадью 5,8 га, которая освободится после сноса расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке, можно разместить 30 тысяч кважратных метров жилья. Об этом говорили на выездном заседании по реализации федерального проекта «Жильё», которое провёл губернатор. Участие в нём приняли также заместитель губернатора Алексей Смирнов, и.о. главы администрации города Николай Цыбин и другие.Пос словам и.о. главы администрации Сеймского округа Олега Васильева, там построят многоэтажные дома с детской и спортивными площадками, а также дополнительными парковочными местами. Сейчас решается вопрос с инженерными сетями - соответствует ли их состояние потребностям многоэтажной застройки.В деревне Рышково Курского района планируется сформировать 634 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. План уже разработан.На улице Софьи Перовской – Гайдара уже строится 18-ти этажный дом на 128 квартир.