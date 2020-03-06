  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске на месте аварийных общежитий построят новые дома

На месте расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке построят многоэтажные дома с детской и спортивными площадками
В Курске на месте аварийных общежитий построят новые дома

Читайте также

В Курске на месте аварийных общежитий построят новые жилые дома. Так, на территории площадью 5,8 га, которая освободится после сноса расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке, можно разместить 30 тысяч кважратных метров жилья. Об этом говорили на выездном заседании по реализации федерального проекта «Жильё», которое провёл губернатор. Участие в нём приняли также заместитель губернатора Алексей Смирнов, и.о. главы администрации города Николай Цыбин и другие. 

Пос словам и.о. главы администрации Сеймского округа Олега Васильева, там построят многоэтажные дома с детской и спортивными площадками, а также дополнительными парковочными местами. Сейчас решается вопрос с инженерными сетями - соответствует ли их состояние потребностям многоэтажной застройки. 

В деревне Рышково Курского района планируется сформировать 634 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. План уже разработан. 

На улице Софьи Перовской – Гайдара уже строится 18-ти этажный дом на 128 квартир.  
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские дороги будет убирать новая подметально-вакуумная машина

В Курской области четырёх психически больных селян лишили водительских прав

Курян, подозреваемых в убийстве гражданина Республики Чад, признали виновными

Бизнесмена из Курской области обвиняют в неуплате 6 миллионов рублей налогов

В Курске наказали директоров школ, устроивших для учеников экскурсии на "Экотекс"

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске