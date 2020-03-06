В Курске на месте аварийных общежитий построят новые дома
На месте расселённых общежитий во 2-м Промышленном переулке построят многоэтажные дома с детской и спортивными площадками
Пос словам и.о. главы администрации Сеймского округа Олега Васильева, там построят многоэтажные дома с детской и спортивными площадками, а также дополнительными парковочными местами. Сейчас решается вопрос с инженерными сетями - соответствует ли их состояние потребностям многоэтажной застройки.
В деревне Рышково Курского района планируется сформировать 634 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. План уже разработан.
На улице Софьи Перовской – Гайдара уже строится 18-ти этажный дом на 128 квартир.