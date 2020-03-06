Курский Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу

Она будет работать по будням

Курский Роспотребнадзор открыл горячую линию по по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она будет работать в будние дни с 9 утра до 5 вечера, в пятницу – с 9 до 16 часов, с перерывом с 13 до 14 часов.По телефону 8 (4712) 58-71-86 эпидемиологи проконсультируют курян по всем интересующим вопросам, касающимся эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе и мире, расскажут об индивидуальных и общественных мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомят с алгоритмом действий при появлении симптомов респираторного заболевания и способах получения соответствующей медицинской помощи.Кроме этого, можно получить консультацию специалистов в сфере защиты прав потребителей о своих правах при расторжении договора о приобретении туристских путёвок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.Также круглосуточно работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).