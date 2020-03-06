Курский Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу
Она будет работать по будням
По телефону 8 (4712) 58-71-86 эпидемиологи проконсультируют курян по всем интересующим вопросам, касающимся эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе и мире, расскажут об индивидуальных и общественных мерах профилактики коронавирусной инфекции, ознакомят с алгоритмом действий при появлении симптомов респираторного заболевания и способах получения соответствующей медицинской помощи.
Кроме этого, можно получить консультацию специалистов в сфере защиты прав потребителей о своих правах при расторжении договора о приобретении туристских путёвок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Также круглосуточно работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).