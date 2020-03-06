Уже есть первая компания, которая получила такой микрозайм

Курские бизнеследи смогут получит кредит под льготный «женский» процент. Об этом говорили на конференции «Перспективы развития женского предпринимательства в регионе», которая прошла в Курске в преддверии Международного женского дня.Отмечается, что в Курской области примерно 1,5 тысячи женщин руководят предприятиями, фирмами, организациями и делают это успешно. В сфере торговли, общепита и бытового обслуживания около половины боссов – представительницы прекрасного пола.В регионе женскому бизнесу оказывают поддержку, отметил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов. Так в январе был принят новый порядок предоставления микрозаймов. Сниженной ставкой - 5% годовых - могут воспользоваться женщины - индивидуальные предприниматели или учредители юридических лиц. Уже есть первая компания, которая получила микрозайм под льготный «женский» процент. Также в среде бизнесвумен действует проект по наставничеству.