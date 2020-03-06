Курская область. В Щиграх у чиновницы подчинённая похитила 1,6 миллиона

Возбуждены уголовные дела

В Щигровском районе возбуждено уголовное дело о халатности.Как выяснила местная прокуратура, руководитель одного из структурных подразделений администрации Щигровского района не в полной мере контролировала работу своих подчинённых, в частности не следила за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, а также за целевым использованием средств и соблюдением финансовой дисциплины. В результате одна из сотрудниц умудрилась похитить прямо из под носа начальницы крупную сумму. Муниципальный бюджет не досчитался 1 миллиона 600 тысяч рублей.Отвечать за свою халатность теперь придётся именно руководительнице подразделения. Её подчинённая тоже ответит по закону - возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.