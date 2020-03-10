Курский «Авангард» начал весеннюю часть сезона ничьей

Куряне поделили очки с московским «Торпедо»

Курский «Авангард» начал весеннюю часть сезона в ФНЛ домашней ничьей с московским «Торпедо». Игра 26-го тура прошла в понедельник в Курске и закончилась со счётом 2:2. Причём первый тайм куряне проигрывали 0:2, но в середине второй половины встречи им хватило двух минут, чтобы отыграться - авторами голов стали Константин Ковалев и Хачим Машуков. К сожалению довести счет до победного «сине-белым» не удалось. «Авангард» с 28 очками остался на 14-м месте в турнирной таблице.





В следующем туре 15 марта куряне сыграют на выезде в Ростовской области с местной «Чайкой».