  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Британский таблоид раскритиковал курский конкурс «Краса полиции»

А его победительная не понравилась российским пользователям соцсетей

Читайте также

Сексистскими и абсурдными назвал российские конкурсы красоты у силовиков британский таблоид Daily Mail. В негативных красках автор описал конкурсы «Краса полиции» в Курской области и «Краса ВДВ» в Туле, которые традиционно проводятся накануне 8 Марта. И если у нас ещё были состязания по стрельбе и боевой подготовке, то в Туле участницы должны были показать лишь умения в приготовлении и сервировке блюд, и шитье. Это и вызвало критику автора статьи. Также там упоминается, что в сообщениях Черноморского флота женщин-военных называют «военнослужащими слабого пола».

К слову, в России затравили победительницу курского конкурса «Краса полиции» из-за внешности. Полицейский-кавалерист ППС городского УМВД Ирина Ходыревская одержала победу, но пользователи соцсетей посчитали, что это стало возможным только потому, что отец девушки, возможно, генерал. Либо потому, что она участвовала в конкурсе одна. Однако кроме Ходыревской за победу боролись ещё девять девушек-полицейских со всей области. Из оценивали в первую очередь по профессиональным качествам. 


Как потом выяснилось, отец победительницы совсем не генерал, а простой оператор на хлебозаводе. Но ещё один  полицейский в их семье всё же есть -  мама, инспектор в одном из городских отделов, майор.




ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра часть Сеймского округа Курска останется без тепла и горячей воды

Курская область должна за четыре года в полтора раза увеличить ввод нового жилья

В Курской области прогнозируют + 13º и туман

Возле Курского госуниверситета такси выехало на тротуар и сломало ограждение

Под Курском пьяный водитель опрокинул «Жигули» в кювет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске