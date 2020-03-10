Британский таблоид раскритиковал курский конкурс «Краса полиции»

А его победительная не понравилась российским пользователям соцсетей





К слову, в России затравили победительницу курского конкурса «Краса полиции» из-за внешности. Полицейский-кавалерист ППС городского УМВД Ирина Ходыревская одержала победу, но пользователи соцсетей посчитали, что это стало возможным только потому, что отец девушки, возможно, генерал. Либо потому, что она участвовала в конкурсе одна. Однако кроме Ходыревской за победу боролись ещё девять девушек-полицейских со всей области. Из оценивали в первую очередь по профессиональным качествам.





Как потом выяснилось, отец победительницы совсем не генерал, а простой оператор на хлебозаводе. Но ещё один полицейский в их семье всё же есть - мама, инспектор в одном из городских отделов, майор.

Сексистскими и абсурдными назвал российские конкурсы красоты у силовиков британский таблоид Daily Mail. В негативных красках автор описал конкурсы «Краса полиции» в Курской области и «Краса ВДВ» в Туле, которые традиционно проводятся накануне 8 Марта. И если у нас ещё были состязания по стрельбе и боевой подготовке, то в Туле участницы должны были показать лишь умения в приготовлении и сервировке блюд, и шитье. Это и вызвало критику автора статьи. Также там упоминается, что в сообщениях Черноморского флота женщин-военных называют «военнослужащими слабого пола».