Британский таблоид раскритиковал курский конкурс «Краса полиции»

К слову, в России затравили победительницу курского конкурса «Краса полиции» из-за внешности. Полицейский-кавалерист ППС городского УМВД Ирина Ходыревская одержала победу, но пользователи соцсетей посчитали, что это стало возможным только потому, что отец девушки, возможно, генерал. Либо потому, что она участвовала в конкурсе одна. Однако кроме Ходыревской за победу боролись ещё девять девушек-полицейских со всей области. Из оценивали в первую очередь по профессиональным качествам.
Как потом выяснилось, отец победительницы совсем не генерал, а простой оператор на хлебозаводе. Но ещё один полицейский в их семье всё же есть - мама, инспектор в одном из городских отделов, майор.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ