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В Курске контактировавших с заражёнными коронавирусом отправят в лагерь в Мокву

Меры по защите от  Covid-19 обсудили в Доме Советов

В Курске контактировавших с заражёнными коронавирусом отправят в лагерь в Мокву

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В Курске ограничат выдачу разрешений на работу иностранцам и разрешений на привлечение иностранных работников из-за коронавируса. Об этом говорили на оперативном совещании у губернатора. Это временная мера. 

Заболевших в Курской области пока нет, но ели появятся - их будут лечить в инфекционной больнице имени Семашко. Также в качестве резерва подготовили отдельный корпус на 60 коек в 4-й горбольнице. Кроме этого лагерь подготовили в Мокве - туда отправят на карантин тех, кто контактировал с больными. 

Курян же, приехавших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, будут  наблюдать на дому. Всем выпишут больничные листки. 
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