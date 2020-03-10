В Курске контактировавших с заражёнными коронавирусом отправят в лагерь в Мокву

Меры по защите от Covid-19 обсудили в Доме Советов





В Курске ограничат выдачу разрешений на работу иностранцам и разрешений на привлечение иностранных работников из-за коронавируса. Об этом говорили на оперативном совещании у губернатора. Это временная мера.Заболевших в Курской области пока нет, но ели появятся - их будут лечить в инфекционной больнице имени Семашко. Также в качестве резерва подготовили отдельный корпус на 60 коек в 4-й горбольнице. Кроме этого лагерь подготовили в Мокве - туда отправят на карантин тех, кто контактировал с больными.Курян же, приехавших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, будут наблюдать на дому. Всем выпишут больничные листки.