В Курской области стартует фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»
В Курской области показы пройдут с 11 по 15 марта, вход свободный
Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке мульт-форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Но самый главный судья для каждого режиссёра и художника – это зритель, который полюбит фильм и отдаст за него свой голос.
В каждом городе-участнике фестиваля зрители выберут лучшую анимационную ленту. А та картина, которая наберёт самое большое число голосов, получит специальный приз на торжественной церемонии закрытия.
В Курской области показы пройдут с 11 по 15 марта как на открытых, так и на закрытых площадках (детские сады, школы, ссузы и вузы).
Расписание показов на открытых площадках в Курске для широкого круга зрителей:
11 марта в 18:00, 12+ Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки (ул. Радищева, 85)
12 марта в 18:00, 12+ ЮЗГУ, площадка: Студенческий центр досуга (ул. 50 лет Октября, 94)
13 марта в 16:00, 6+ Парк аттракционов «Play Ventura» (ул. К. Маркса, 6, ТРЦ Central Park, 4 этаж)
14 марта в 16:00, 12+ Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49); 17:00, 6+ Арт-пространство «Луна» (ул. Щепкина, 4Б, ТЦ МАНЕЖ, 3 этаж)
Вход свободный. Подробнее о фестивале можно узнать по телефону (4712) 52-98-20 и в группе курского Киновидеофонда в соцсети «ВКонтакте».