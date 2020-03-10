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В Курской области стартует фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»

В Курской области показы пройдут с 11 по 15 марта, вход свободный
В Курской области стартует фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»

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В этом году Открытый российский Фестиваль анимационного кино, который традиционно проходит в Суздале Владимирской области в середине марта, отмечает свой юбилей – ему исполняется 25 лет. Седьмой раз фестиваль проводит всероссийскую акцию «Открытая Премьера», в которой пятый год подряд принимает участие Курская область. В прошлом году в рамках акции в нашем регионе прошло 87 показов на 78 площадках, собравшие 5 863 зрителей.

Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке мульт-форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Но самый главный судья для каждого режиссёра и художника – это зритель, который полюбит фильм и отдаст за него свой голос.

В каждом городе-участнике фестиваля зрители выберут лучшую анимационную ленту. А та картина, которая наберёт самое большое число голосов, получит специальный приз на торжественной церемонии закрытия.

В Курской области показы пройдут с 11 по 15 марта как на открытых, так и на закрытых площадках (детские сады, школы, ссузы и вузы). 

Расписание показов на открытых площадках в Курске для широкого круга зрителей: 

11 марта в 18:00, 12+ Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки (ул. Радищева, 85) 

12 марта в 18:00, 12+ ЮЗГУ, площадка: Студенческий центр досуга (ул. 50 лет Октября, 94) 

13 марта в 16:00, 6+ Парк аттракционов «Play Ventura» (ул. К. Маркса, 6, ТРЦ Central Park, 4 этаж) 

14 марта в 16:00, 12+ Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49); 17:00, 6+ Арт-пространство «Луна» (ул. Щепкина, 4Б, ТЦ МАНЕЖ, 3 этаж)

Вход свободный. Подробнее о фестивале можно узнать по телефону (4712) 52-98-20 и в группе курского Киновидеофонда в соцсети «ВКонтакте».
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