Курская область должна за четыре года в полтора раза увеличить ввод нового жилья

ТАКТ».Вопросам выполнения национального проекта «Жилье» было посвящено выездное заседание под руководством губернатора области, сообщает телеканал «
Сначала губернатор везет чиновников в микрорайон Волокно. Там, на первом и втором промышленных переулках расселенные аварийные общежития дожидаются своей очереди на снос. Долго ждать не придется – территорию, а это почти 6 гектаров, планируется застроить новыми домами – 30 тысяч метров квадратных жилья.
Олег Васильев - и.о. главы администрации Сеймского округа: «Здесь планируется многоэтажное квартирное жилье. Пока планируется 3 дома. Может это будет другое количество. Также в планах спортивная площадка, детская площадка и место для парковки».
Далее - поле в районе села Рышково. 104 гектара. На сегодняшний день здесь нет ничего. В планах – сформировать 634 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, а также организовать инженерную инфраструктуру.
Последняя точка, которую посещают участники выездного заседания - улица Софии Перовской. Здесь возобновлено строительство 18-и этажного дома, в котором будет 128 квартир.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Мы находимся на строительной площадке, где строительство жилого дома было приостановлено после введения зоны ограничения. Но, после того как нами были привлечены высококвалифицированные эксперты, было сделано заключение министерством культуры РФ. Зона была скорректирована. И сегодня возобновляется строительство. В том числе здания, где были дольщики. 23 квартиры здесь приобретены по схеме долевого участия. И, конечно, для нас было важно решить эту проблему. Сегодня она решена».
От решения такого рода проблем во многом зависит выполнение доведенного региону показателя по вводу нового жилья. Так в 2024 году область должна ввести 890 тысяч метров квадратных. Это в полтора раза больше, чем сейчас.
Что еще нужно для успешной реализации нацпроекта «Жилье» чиновники продолжили обсуждать в Доме Советов. Губернатор акцентировал внимание на том, что вопрос жилищного строительства является одним из самых важных. В зависимости от результата в столице будут делать выводы – эффективная в регионе власть или нет.
Курская область должна за четыре года в полтора раза увеличить ввод нового жилья
Вопросам выполнения национального проекта «Жилье» было посвящено выездное заседание под руководством губернатора области