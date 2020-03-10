Завтра часть Сеймского округа Курска останется без тепла и горячей воды

Ремонтные работы начнутся в 10 утра, завершить их теплоэнергетики планируют к 5 вечера

Завтра «Квадра» проведёт планово-предупредительный ремонт участка тепломагистрали на улице Энгельса. На время работ без подача тепла и горячей воды останутся жители некоторых улиц в Сеймском округе. Под отключение теплоснабжения попадут 19 жилых домов, а также два учебных заведения и один детский сад.Работы начнутся в 10 утра, завершить их теплоэнергетики планируют к 5 вечера.Так, под отключение попадают:- ул. Литовская, 12а, 16,- ул. 3-я Песковская, 1, 3, 5, 7 (в этом здании будет отключено только ГВС), 12 12а, 25, 26а, 27, 31а, 30, 28, 42/1, 42/2, 42, 42а, 17,- ул. Энгельса, 86, 88, 90, 92,- пер. 3-й Шоссейный, 4,6,8 (в этих домах будет отключено только ГВС),- пер. 2-й Шоссейный, 13, 15.