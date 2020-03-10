Завтра часть Сеймского округа Курска останется без тепла и горячей воды
Ремонтные работы начнутся в 10 утра, завершить их теплоэнергетики планируют к 5 вечера
Работы начнутся в 10 утра, завершить их теплоэнергетики планируют к 5 вечера.
Так, под отключение попадают:
- ул. Литовская, 12а, 16,
- ул. 3-я Песковская, 1, 3, 5, 7 (в этом здании будет отключено только ГВС), 12 12а, 25, 26а, 27, 31а, 30, 28, 42/1, 42/2, 42, 42а, 17,
- ул. Энгельса, 86, 88, 90, 92,
- пер. 3-й Шоссейный, 4,6,8 (в этих домах будет отключено только ГВС),
- пер. 2-й Шоссейный, 13, 15.