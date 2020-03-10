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Лента новостей / Спорт

Коронавирус «отменил» четвертьфинальный матч баскетбольного Кубка Европы в Курске

Испанская «Авенида» отказалась ехать в Россию
Коронавирус «отменил» четвертьфинальный матч баскетбольного Кубка Европы в Курске

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Коронавирус «отменил» четвертьфинальный матч баскетбольного Кубка Европы в Курске

Испанская «Авенида», которая должна была приехать на игру с курским «Динамо», отказалась ехать в Курск. Клуб разместил на своём официальном сайте заявление об отказе лететь в Россию. Это вызвано распространением коронавируса в Европе и усилением санитарного контроля в нашей стране. Ответная игра в Испании была намечена на 19 марта.

По этой же причине не состоится ещё один матч 1/4 финала Евролиги - между екатеринбургским УГМК и французским «Монпелье», который должен был пройти в России 11 марта.

Окончательное решение по данной ситуации примет FIBA. 
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