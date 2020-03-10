В Курской области селянин так мечтал об овчарке, что решился на вооружённое ограбление

Он угрожал хозяевам собаки ножом, чтобы заполучить пса

В Горшеченском районе расследуют уголовное дело, фигурантом которого стал 32-летний житель Суджанского района. Он всегда мечтал об овчарке, но времени и затрат, чтобы её вырастить необходимо много, а заниматься щенком мужчина не мог, поэтому решил забрать взрослую овчарку.Его выбор пал на собаку соседей друзей из Горшеченского района. Селянин несколько раз просил хозяев отдать ему питомца, но получив отказ, в очередной раз вернулся и, угрожая ножом, забрал животное.Хозяева пса обратились в полицию. Полицейские нашли и злоумышленника, и собаку в Суджанском районе.Сообщается, что подозреваемый ранее был неоднократно судим и недавно освободился из мест заключения, сейчас он снова арестован. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.