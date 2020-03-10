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В Курской области селянин так мечтал об овчарке, что решился на вооружённое ограбление

Он угрожал хозяевам собаки ножом, чтобы заполучить пса
В Курской области селянин так мечтал об овчарке, что решился на вооружённое ограбление

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В Горшеченском районе расследуют уголовное дело, фигурантом которого стал  32-летний житель Суджанского района. Он всегда мечтал об овчарке, но времени и затрат, чтобы её вырастить необходимо много, а заниматься щенком мужчина не мог, поэтому решил забрать взрослую овчарку.

Его выбор пал на собаку соседей друзей из Горшеченского района. Селянин несколько раз просил хозяев отдать ему питомца, но получив отказ, в очередной раз вернулся и, угрожая ножом, забрал животное.

Хозяева пса обратились в полицию. Полицейские нашли и злоумышленника, и собаку в Суджанском районе. 

Сообщается, что подозреваемый ранее был неоднократно судим и недавно освободился из мест заключения, сейчас он снова арестован. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. 

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