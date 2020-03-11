В Курской области занялись профилактикой мора пчёл

Для предотвращения гибели пчёл продолжается работа по паспортизации пасек

В курской области паспортизировано около 1300 пасек из более чем 3 тысяч зарегистрированных. Это 43% от общего числа. Остальные пасеки учтены в похозяйственной книге и находятся на контроле в муниципальных образованиях. Всего в курских хозяйствах содержится 24,6 тысяч пчелосемей. Такие данные по состоянию на начало года приводит областной комитет АПК.Вопросы регулирования и развития пчеловодства представители региона обсудили на всероссийском совещании под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.Для предотвращения гибели пчёл в Курской области продолжается работа по паспортизации пасек, запланированы мероприятия по своевременному исследованию пчёл на вирусные и инфекционные заболевания. В ближайшее время совместно с отраслевыми союзами, пчеловодами и аграриями разработают единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания.Как отметил замминистра, наряду с принимаемыми мерами необходимо продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчёл пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению производимой продукции в торговые сети.