В Курской области занялись профилактикой мора пчёл
Для предотвращения гибели пчёл продолжается работа по паспортизации пасек
Вопросы регулирования и развития пчеловодства представители региона обсудили на всероссийском совещании под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.
Для предотвращения гибели пчёл в Курской области продолжается работа по паспортизации пасек, запланированы мероприятия по своевременному исследованию пчёл на вирусные и инфекционные заболевания. В ближайшее время совместно с отраслевыми союзами, пчеловодами и аграриями разработают единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания.
Как отметил замминистра, наряду с принимаемыми мерами необходимо продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчёл пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению производимой продукции в торговые сети.