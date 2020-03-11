  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области занялись профилактикой мора пчёл

Для предотвращения гибели пчёл продолжается работа по паспортизации пасек
В Курской области занялись профилактикой мора пчёл

Читайте также

В курской области паспортизировано около 1300 пасек из более чем 3 тысяч зарегистрированных. Это 43% от общего числа. Остальные пасеки учтены в похозяйственной книге и находятся на контроле в муниципальных образованиях. Всего в курских хозяйствах содержится 24,6 тысяч пчелосемей. Такие данные по состоянию на начало года приводит областной комитет АПК. 

Вопросы регулирования и развития пчеловодства представители региона обсудили на всероссийском совещании под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. 

Для предотвращения гибели пчёл в Курской области продолжается работа по паспортизации пасек, запланированы мероприятия по своевременному исследованию пчёл на вирусные и инфекционные заболевания. В ближайшее время совместно с отраслевыми союзами, пчеловодами и аграриями разработают единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания.

Как отметил замминистра, наряду с принимаемыми мерами необходимо продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчёл пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению производимой продукции в торговые сети.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские полицейские меньше чем за час раскрыли грабёж

Куряне простились с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым

Москвичка в общественной уборной украла у курянки кошелёк

В Курске готовятся к ремонту дорог в рамках БКАД

В Курске за пять дней ГИБДД выявила 160 нарушений таксистами

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске