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Жителя Железногорска осудили за ДТП, в котором погиб 80-летний пенсионер

Смертельная авария произошла в июле прошлого года
Жителя Железногорска осудили за ДТП, в котором погиб 80-летний пенсионер

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В Железногорске вынесен приговор 44-летнему местному жителю по уголовному делу о ДТП, в котором погиб 80-летний пенсионер.

Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Смертельная авария произошла 2 июля прошлого года. Железногорец на автомобиле Daewoo Nexia ехал в сторону одного из перекрестков в городе горняков. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не снизил скорость и не уступил дорогу переходившему её в тот момент 80-летнему мужчине. В результате наезда пенсионер от полученных травм скончался.

Суд назначил железногорцу наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. 

Кроме этого, с него взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого родственникам погибшего пенсионера.
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