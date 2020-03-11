Жителя Железногорска осудили за ДТП, в котором погиб 80-летний пенсионер
Смертельная авария произошла в июле прошлого года
Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
Смертельная авария произошла 2 июля прошлого года. Железногорец на автомобиле Daewoo Nexia ехал в сторону одного из перекрестков в городе горняков. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не снизил скорость и не уступил дорогу переходившему её в тот момент 80-летнему мужчине. В результате наезда пенсионер от полученных травм скончался.
Суд назначил железногорцу наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Кроме этого, с него взыскан 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого родственникам погибшего пенсионера.