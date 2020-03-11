18-летний курянин обокрал маму друга с помощью её же мобильного телефона

Он взял телефон хозяйки квартиры, когда был в гостях и воспользовался онлайн-приложением банка

В полицию обратилась курянка, у которой пропали пяти тысяч рублей с банковской карты. Женщина утверждала, что за последнее время не совершала ни одной операции. Оперативники установили, что деньги исчезли после прихода в гости приятеля её сына.18-летний парень взял телефон хозяйки квартиры и воспользовался онлайн-приложением банка. Перевёл деньги сначала на карту знакомого, а затем на свою. При этом он удалил всю информацию о совершённых операциях на всех устройствах, а также само приложение. Деньги обналичил в тот же день и успел потратить.Его причастность к хищению правоохранители установили в течение нескольких дней.Молодой человек сознался в краже и дал обязался в ближайшее время возместить ущерб. Однако от уголовного дела это его не спасло. Парню грозит до двух лет лишения свободы.