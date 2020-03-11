Двое молодых курян от имени девушки знакомились с мужчинами и грабили их

Они создали на сайте знакомств аккаунт и назначали встречи

Промышленный райсуд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух парней 21 года и 22 лет.Молодые люди на сайте знакомств создали аккаунт, разместив фотографии неизвестной девушки, и от её имени знакомились с разными мужчинами, назначали встречи. Приезжавшие по указанному ими адресу куряне подвергались нападению. Угрожая ножом и избивая их, парни похищали у них деньги и другие ценности.Одному из грабителей суд приговорил к 6 годам лишения свободы, его сообщник получил 7 лет. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.