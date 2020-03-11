В Курской области введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

Теперь все, кто вернулись из заражённых регионов, должны сообщать о дате своего возвращения и две недели провести дома на карантине

В Курской области из-за коронавируса введён режим повышенной готовности. Такое распоряжение подписал губернатор.





Теперь все, кто вернулись из заражённых регионов, должны сообщать о своём возвращении в Россию, месте и датах прибывания в Курскую область по телефонам 8 (4712) 32-43-19 и 8-920-727-06-89, а также две недели провести дома на карантине. Листок нетрудоспособности им выдадут на дому и проведут необходимые лабораторные исследования. А при ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.





Работодатели должны будут мерить температуру своим работникам и отправлять домой тех, у кого она выше нормы. Если вдруг окажется, что кто-то из работников заразился коронавирусом - нужно будет провести дезинфекцию.





Также, согласно распоряжению губернатора, приоритет в работе поликлиник отдан оказанию медпомощи на дому больным с респираторными симптомами, посетившим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса, и пациентам старше 60 лет. Для этого обеспечено усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами вузов.





Помимо этого, все поликлиники готовы к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, а также отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.





В региональном комитете здравоохранения подписан приказ «О дополнительных мерах по снижению рисков предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Курской области».

Согласно этому документу, главврачи должны незамедлительно оснастить бригады скорой помощи, приёмные отделения стационаров, фельшерско-акушерские пункты пульс-оксиметрами, средствами бесконтактной термометрии. Особое внимание - гражданам группы риска. Сейчас уточняются сведения о людях старше 60 лет, а также о курянах, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-лёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на территории обслуживания медицинской организации.

На данный момент заболевших коронавирусной инфекцией в Курской области нет, сообщили в Курском управлении Роспотребнадзора. Под наблюдением в больнице им. Семашко находятся два человека, которые могли быть в среде возможного заражения. Они ехали в одном поезде с заболевшей женщиной из Белгородской области. У них взяты лабораторные анализы, результат отрицательный. В стационаре под наблюдением они будут находиться 2 недели.





Кроме них под домашним наблюдением находятся ещё 39 человек – это туристы, а также те, кто вернулся из поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусной инфекцией. У них также взяты анализы, они показали отрицательный результат.





Ранее в больнице находились трое, у одного из них не было прямого контакта с заболевшей женщиной из Белгорода. У него взяли анализы на вирус, они были отрицательными и после этого курянина отпустили на домашнее наблюдение.