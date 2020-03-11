В Курске за пять дней ГИБДД выявила 160 нарушений таксистами
До 15 марта в Курске инспекторы будут ловить таксистов-нарушителей
Так, с 6 по 10 марта Госавтоинспекция выявила 160 нарушений водителями службы такси, рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова. Выявлен один факт незаконной перевозки пассажиров. два человека доставлены в отжелы полиции для проверки причастности к совершению преступлений.
12 марта с 10 до 12 часов на площади Добролюбова сотрудники ГИБДД совместно с миграционной службой и сотрудниками экономической безопасности проведут профилактические мероприятия по выявлению нарушений в области перевозки пассажиров водителями служб такси.
Напомним, накануне днём в центре Курска, возле КГУ такси выехало на тротуар, пробило ограждение и сбило пешехода - 18-летнего парня. За рулём был 51-летний водитель, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадал сам водитель и пешеход. Последнего доставили с травмами в больницу.