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В Курске за пять дней ГИБДД выявила 160 нарушений таксистами

До 15 марта в Курске инспекторы будут ловить таксистов-нарушителей
В Курске за пять дней ГИБДД выявила 160 нарушений таксистами

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До 15 марта в Курске проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений действующего законодательства среди водителей транспортных средств категории «В», осуществляющих пассажирские перевозки на коммерческой основе в режиме «такси».

Так, с 6 по 10 марта Госавтоинспекция выявила 160 нарушений водителями службы такси, рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова. Выявлен один факт незаконной перевозки пассажиров. два человека доставлены в отжелы полиции для проверки причастности к совершению преступлений.

12 марта с 10 до 12 часов на площади Добролюбова сотрудники ГИБДД совместно с миграционной службой и сотрудниками экономической безопасности проведут профилактические мероприятия по выявлению нарушений в области перевозки пассажиров водителями служб такси. 

Напомним, накануне днём в центре Курска, возле КГУ такси выехало на тротуар, пробило ограждение и сбило пешехода - 18-летнего парня. За рулём был 51-летний водитель, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадал сам водитель и пешеход. Последнего доставили с травмами в больницу.
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