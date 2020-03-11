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В Курске готовятся к ремонту дорог в рамках БКАД

Всего планируется отремонтировать 46 объектов общей протяжённостью более 48 км
В Курске готовятся к ремонту дорог в рамках БКАД

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В Курске начались подготовительные работы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

На улицах Народной, Парковой, Магистральной, Заводской и Моковской убирают мусор, разбивают участки ремонта, устанавливают знаки ограждения мест производства работ, готовят к замене бортовые камни. Всего планируется отремонтировать 46 объектов общей протяжённостью более 48 км.

Объекты БКАД на 2020 год можно найти на онлайн карте на официальном сайте комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. Там есть информация про планируемый ремонт и строительство регионального, муниципального и местного значения, а также о дорогах, отремонтированных или построенных в прошлом году. Выбрав интересующий участок можно посмотреть фотографии дороги "до" и "после", узнать её название, статус, и планируемое время начала или окончания работ. Карта регулярно дополняется в онлайн-режиме.

Сейчас на электронной карте отмечены более 300 объектов. 

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