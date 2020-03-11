В Курске готовятся к ремонту дорог в рамках БКАД
Всего планируется отремонтировать 46 объектов общей протяжённостью более 48 км
На улицах Народной, Парковой, Магистральной, Заводской и Моковской убирают мусор, разбивают участки ремонта, устанавливают знаки ограждения мест производства работ, готовят к замене бортовые камни. Всего планируется отремонтировать 46 объектов общей протяжённостью более 48 км.
Объекты БКАД на 2020 год можно найти на онлайн карте на официальном сайте комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области. Там есть информация про планируемый ремонт и строительство регионального, муниципального и местного значения, а также о дорогах, отремонтированных или построенных в прошлом году. Выбрав интересующий участок можно посмотреть фотографии дороги "до" и "после", узнать её название, статус, и планируемое время начала или окончания работ. Карта регулярно дополняется в онлайн-режиме.
Сейчас на электронной карте отмечены более 300 объектов.