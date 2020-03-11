Куряне простились с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым

ТАКТ". На Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны Михаила Булатова похоронили со всеми воинскими почестями.В минувшую субботу куряне простились с Героем Советского Союза и проводили в последний путь Михаила Булатова. На гражданской панихиде в Свиридовском центре собрались сотни курян, чтобы выразить свои соболезнования родным и близким ветерана, сообщает телеканал "
Иван Малков, председатель Курского горсовета ветеранов войны и труда: «Это был человек-учитель, наставник и просто очень и очень исполнительный, нужный для общества человек».
Константин Обушев, начальник Управления Росгвардии по Курской области: «Благодаря нашим Героям мы сформированы как государство, мы сформированы как общество. И уверен, что каждый гражданин РФ сформирован как личность».
Евгений Бартенев, Депутат Курской областной Думы: «Это человек – легенда. Человек, который мальчиком показал, что он мужчина. Совершил подвиг».
7 марта в последний путь куряне проводили Героя Советского Союза, легендарного сапера времен Великой Отечественной войны Михаила Алексеевича Булатова. Сотни людей пришли проститься с ветераном войны, Почетным гражданином Курской области, Курска и Калининграда.
Константин Обушев, начальник Управления Росгвардии по Курской области: «С ними уходит реальная память тех событий. Потому что эти люди являлись очевидцами и непосредственными участниками. И знали эти события не понаслышке. Благодаря им, мы знаем нашу историю».
Михаил Булатов попал на фронт в 1943 году, отучившись в пехотном училище на сапера, и сразу – на Курскую дугу. Его подразделение вело инженерную разведку и устанавливало проволочные заграждения, а с началом контрнаступления - возводило штурмовые мосты через реку Зуша. Выбитые авиабомбами звенья мостов саперам приходилось заменять собой - они брали на плечи опорные балки, пока по полотну шла пехота. За Курскую битву Булатов был награжден орденом Красной звезды.
Михаил Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области: «Михаил Алексеевич прошел славный путь жизненный, героический. И до последнего дня был в строю. В строю ветеранов. Активно участвовал в военно-патриотической работе, с подрастающим поколением. Всегда участвовал во всех мероприятиях. Очень разумный. Очень человек привлекательный, харизматичный, очень добрый».
В апреле 45-го, во время штурма Кенигсберга отделению Булатова было поручено провести инженерную разведку шоссе на Раушен - единственного пути в город-крепость с северо-запада. Несмотря на утренний туман, группа из четырех саперов была обнаружена немцами и попала под обстрел. Одного из саперов убили, двух других тяжело ранили. Перевязав товарищей, Михаил Булатов пополз по шоссе в одиночку. Под огнем противника он нашел и обезвредил 24 спрятанные под асфальтом авиабомбы. За эту операцию старший сержант Булатов стал Героем Советского Союза. Награду ему вручил маршал Василевский.
Иван Малков, председатель Курского горсовета ветеранов войны и труда: «Многие не знают о том, что он был Героем Советского союза, что он был офицер. В послевоенный период времени долгое время работал простым старшим инспектором в Росгалантерее. Он никогда не спрашивал, что ему нужно помочь, делал все сам. И этому он учил нас».
Евгений Бартенев, Депутат Курской областной Думы: «Герой Советского Союза – это великая награда. Сегодня уход человек, и с ним уходит целая эпоха. У нас растут дети, уже растут внуки и правнуки. Он представлял олицетворение того бессмертного подвига, который совершили люди для того, чтобы мы жили. Это великая потеря. В личном плане и понимании, как нам дальше жить и на кого ровняться».
Проститься с Героем на гражданскую панихиду пришел губернатор Курской области. Роман Старовойт почтил память Михаила Булатова минутой молчания и принес соболезнования родным и близким ветерана.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Осиротела наша земля Курская. Сегодня мы провожаем в последний путь Михаила Алексеевича Булатова. Не только Героя Советского союза, ветерана Вов, не только отца, деда, прадеда. А человека и патриота с большой буквы. Мы должны выполнить наказ Михаила Алексеевича и оставить правду о Вов. Ту правду, которую он пронес через всю свою жизнь. Ту правду, которой он с нами делился».
Михаила Булатова похоронили на Мемориале павшим в годы Великой отечественной войны со всеми воинскими почестями.
Константин Обушев, начальник Управления Росгвардии по Курской области: «Если бы не было их, не было бы и нас. Огромная благодарность и вечная память ушедшим Героям».
Михаил Горбунов, председатель комитета региональной безопасности Курской области: «Это последний Герой нашей Курской области Советского Союза. Поэтому память о нем, конечно, будет на долгие годы в сердцах наших поколений».
Иван Малков, председатель Курского горсовета ветеранов войны и труда: «Хочется пожелать родным терпения. Пожелать им, чтобы они чувствовали, что они не одни. Это наша большая семья. И мы всегда готовы придти к ним на помощь. Как ветераны, так и наша молодежь».
Куряне простились с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым
В минувшую субботу на гражданской панихиде собрались сотни курян, чтобы выразить свои соболезнования