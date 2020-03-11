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В Курске открыли эксцентричную выставку в Доме культур

Нестандартная, экспрессивная, с запахом свежести и светом мартовского солнца
В Курске открыли эксцентричную выставку в Доме культур

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«Весну, любовь и мечты» куряне на минувших выходных повстречали в Доме культур. В этом творческом пространстве открылась новая выставка. Нестандартная, экспрессивная, с запахом свежести и светом мартовского солнца. Найти себя или даже раскрыть новые границы своего восприятия мира гостям помогали звуки техно и яркие краски свободных дизайнеров, сообщает телеканал "ТАКТ".

«Весна, любовь, мечты» - это новая серия проектов творческого пространства Дома культур. Здесь собраны экспериментальные работы, демонстрирующие различные творческие подходы. Многие из авторов уверены, что их произведения – живые. И не только гости выставки разглядывают экспонаты, но и сами картины изучают своих ценителей.

Среди буйства красок и необычных форм вернисажа была представлена коллекция команды Елены Ерохиной на основе макетирования. Это муляжный метод конструирования сразу на манекене. Над пышными, геометрическими и струящимися образами работали сразу несколько человек. Коллекция получилась спонтанной, признаются авторы. В течение двух недель экспериментаторы лаборатории моды искали истину в споре.

Елена Ерохина, дизайнер: «В принципе, мы находим компромиссы. И они слушают преподавателя, и уже что-то получается более грамотное,  интересное».

В весенней выставке дебютировал и Сергей Евстратов. Он впервые представил гостям свои работы, выполненные в технике паперкрафт. Это бумажное моделирование. Все фигуры собираются из множества маленьких бумажных деталей. Создание одного экспоната может занимать от 10 до 100 часов. А вот для Майкла Джексона потребовалось совсем немного времени.

Сергей Евстратов, участник выставки: «Я его сперва делал просто бесцветным и потом уже после того как собрал какие-то определенные части, их уже прокрашивал. На него у меня примерно ушло вместе с прокраской где-то 30 часов».

Отдельным блоком были представлены работы начинающего белгородского автора Анны Лалаян. Каждая ее работа наполнена атмосферой свободы. Владея навыками классической живописи, девушка отдает свое предпочтение абстрактным картинам, смешанным техникам, глубоким цветам и тяжелым материалам. Это битое стекло и эпоксидная смола. Безусловно, такое необычное направление в искусстве привлекло внимание курян.

Олег Басов: «Здесь очень интересная, нормальная, хорошая обстановка. Все непринужденно, красиво. Люди хорошие. Все по-доброму. И картины все такие. Просто замечательно. Нам здесь нравится. Вся обстановка и мы здесь очень хорошо и уютно себя чувствуем среди этих картин, среди этих людей».

Под звуки импульсивного техно и чарующего саксофона можно было насладиться и красотой не только женской души, но и тела. Сергей Баженов представил несколько своих работ, где именно женщина стала главным украшением полотен.

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