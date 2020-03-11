Курские полицейские меньше чем за час раскрыли грабёж
Пьяный курянин ограбил прохожую
Злоумышленник, будучи пьяным, заметил курянку, которая вечером возвращалась домой. После попытки разговора он вырвал у неё из рук сумку и скрылся. Прибывшие на место полицейские осмотрели прилегающие территории и быстро нашли грабителя.
Как выяснилось, в тот день он приехал к знакомому, но после вскоре после употребления спиртного приятели поругались. Денег на дорогу домой у мужчины не было, и тогда он решил ограбить прохожую.
Курянин привлечён к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа, отметили в полиции.