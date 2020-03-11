Курские полицейские меньше чем за час раскрыли грабёж

Пьяный курянин ограбил прохожую

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали 43-летнего курянина, который ограбил женщину. На это им потребовалось меньше часа.Злоумышленник, будучи пьяным, заметил курянку, которая вечером возвращалась домой. После попытки разговора он вырвал у неё из рук сумку и скрылся. Прибывшие на место полицейские осмотрели прилегающие территории и быстро нашли грабителя.Как выяснилось, в тот день он приехал к знакомому, но после вскоре после употребления спиртного приятели поругались. Денег на дорогу домой у мужчины не было, и тогда он решил ограбить прохожую.Курянин привлечён к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа, отметили в полиции.