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Курские полицейские меньше чем за час раскрыли грабёж

Пьяный курянин ограбил прохожую
Курские полицейские меньше чем за час раскрыли грабёж

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции задержали 43-летнего курянина, который ограбил женщину. На это им потребовалось меньше часа. 

Злоумышленник, будучи пьяным, заметил курянку, которая вечером возвращалась домой. После попытки разговора он вырвал у неё из рук сумку и скрылся. Прибывшие на место полицейские осмотрели прилегающие территории и быстро нашли грабителя.

Как выяснилось, в тот день он приехал к знакомому, но после вскоре после употребления спиртного приятели поругались. Денег на дорогу домой у мужчины не было, и тогда он решил ограбить прохожую. 

Курянин привлечён к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа, отметили в полиции.
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