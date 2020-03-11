Во дворах курских многоэтажек появятся площадки для пожарной техники
Пилотным проектом стал один из дворов на проспекте Клыкова
Пилотным проектом стал один из дворов на проспекте Клыкова. Спасатели побывали на месте, проверили источники противопожарного водоснабжения, определились с местом нанесения соответствующей разметки.
Водителей, которые всё же припаркуются на спецплощадке накажут рублём. Размер штрафов прорабатывается совместно с областной ГИБДД.
Поскольку придомовые территории являются собственностью жильцов многоэтажек, в этом вопросе обязательно будет учитываться и их мнение, отметили в управляющей компании завода КПД пояснили. Там проведут общее собрание жителей.
Опытом работы по оборудованию спецплощадок для спецтехники с курянами поделились столичные коллеги, где подобная проблема с местами парковки пожарно-спасательных автомобилей успешно решена.