Во дворах курских многоэтажек появятся площадки для пожарной техники

Пилотным проектом стал один из дворов на проспекте Клыкова

Во дворах курских многоэтажек и в других городах региона появятся площадки для пожарной техники. Там нанесут светоотражающую краску красно-белого цвета и установят соответствующие знаки «Стоянка запрещена» и таблички с их обозначением. Размер площадок составит 6 на 15 метров, пояснили в региональном МЧС. Там также отметили, что к зданиям многоквартирных жилых домов с 9-тью и более этажами подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух сторон. К зданиям с площадью застройки более 10 тысяч квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров и ряд других требований.Пилотным проектом стал один из дворов на проспекте Клыкова. Спасатели побывали на месте, проверили источники противопожарного водоснабжения, определились с местом нанесения соответствующей разметки.Водителей, которые всё же припаркуются на спецплощадке накажут рублём. Размер штрафов прорабатывается совместно с областной ГИБДД.Поскольку придомовые территории являются собственностью жильцов многоэтажек, в этом вопросе обязательно будет учитываться и их мнение, отметили в управляющей компании завода КПД пояснили. Там проведут общее собрание жителей.Опытом работы по оборудованию спецплощадок для спецтехники с курянами поделились столичные коллеги, где подобная проблема с местами парковки пожарно-спасательных автомобилей успешно решена.