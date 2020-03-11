  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Во дворах курских многоэтажек появятся площадки для пожарной техники

Пилотным проектом стал один из дворов на проспекте Клыкова
Во дворах курских многоэтажек появятся площадки для пожарной техники

Читайте также

Во дворах курских многоэтажек и в других городах региона появятся площадки для пожарной техники. Там нанесут светоотражающую краску красно-белого цвета и установят соответствующие знаки «Стоянка запрещена» и таблички с их обозначением. Размер площадок составит 6 на 15 метров, пояснили в региональном МЧС. Там также отметили, что к зданиям многоквартирных жилых домов с 9-тью и более этажами подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен с двух сторон. К зданиям с площадью застройки более 10 тысяч квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров и ряд других требований.

Пилотным проектом стал один из дворов на проспекте Клыкова. Спасатели побывали на месте, проверили источники противопожарного водоснабжения, определились с местом нанесения соответствующей разметки. 

Водителей, которые всё же припаркуются на спецплощадке накажут рублём. Размер штрафов прорабатывается совместно с областной ГИБДД.

Поскольку придомовые территории являются собственностью жильцов многоэтажек, в этом вопросе  обязательно будет учитываться и их мнение, отметили в управляющей компании завода КПД пояснили. Там проведут общее собрание жителей. 

Опытом работы по оборудованию спецплощадок для спецтехники с курянами поделились столичные коллеги, где подобная проблема с местами парковки пожарно-спасательных автомобилей успешно решена.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области подкармливают озимые

«Центр закупок» поможет Курской области сэкономить больше миллиарда

В Курске оштрафовали продавцов цветов за отсутствие документов на них

Олег Радин, Юрий Бурэ и Вера Геппа вошли в Совет по культуре при губернаторе Курской области

Петербургский бизнесмен снова предлагает построить в Курске надземное метро

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске