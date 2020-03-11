С такими планами он обращался к курской мэрии пять лет назад, но проект не предоставил до сих пор

Петербургский бизнесмен снова предлагает построить в Курске надземное метро. Начать думает с линии в 10 километров с 10-ю станциями. А в перспективе - больше 40 километров эстакадного метро, которое заменит почти весь другой пассажирский транспорт. Всю работу он предполагает осуществить за счёт частных инвестиций.В качестве примера предприниматель приводит европейские города Лилль, Ренн и Лозанну, где электрички на шинном ходу управляются без машинистов из единого диспетчерского пункта. Затраты на строительство он думает окупить за счёт платы за проезд и доходов от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций.Напомним, что этот предприниматель предлагал построить метро ещё пять лет назад. Курская администрация тогда направила ему запросы о предоставлении технической документации по этому проекту, но никаких документов до сих пор не пришло, говорят в мэрии.Кстати, в Курске действительно собираются строить наземное метро, которое наравне со скоростными трамваями и троллейбусами выведут город на новый виток развития и станут одним из основополагающих факторов создания удобной городской среды, считают эксперты. Таковы стратегические планы на ближайшие 20 лет. Правда, скоростной электротранспорт планируют пускать не по эстакадам, а по специально выделенным полосам. Это составная часть развития Курска по направлениям "Город для пешеходов" и "Город, наполненный жизнью", пишет 46ТВ.