Олег Радин, Юрий Бурэ и Вера Геппа вошли в Совет по культуре при губернаторе Курской области

Также в составе целый ряд других деятелей культуры региона

В Курской области появился Совет по культуре при губернаторе. Постановление подписал Роман Старовойт. Об этом сообщила в соцсетях депутат Госдумы Ольга Германова.В состав Совета вошли сама Германова, как депутат Госдумы профильного комитета, заместитель губернатора Александр Чуркин, курирующий сферу культуры, и председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина, художественный руководитель курского драмтеатра Юрий Бурэ, председатель Курского отделения Союза дизайнеров России Вера Геппа, галерист Олег Радин, директор курской картинной галереи имени Дейнеки Игорь Припачкин, актёр драмтеатра Сергей Малихов, главный режиссёр театра "Два-Три" Андрей Золотухин, а также главный дирижёр губернаторского камерного оркестра Сергей Проскурин и целый ряд других деятелей культуры.Роман Старовойт возглавил Совет. Все они займутся совершенствованием взаимодействия органов государственной власти и творческой общественности.Среди задач Совета - содействие в реализации госполитики региона в сфере культуры и искусства, участие в информировании о деятельности органов государственной власти в сфере культуры и искусства, её поддержки и популяризации и многое другое, отметила депутат.