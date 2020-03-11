«Центр закупок» поможет Курской области сэкономить больше миллиарда
Он начнёт свою работу в апреле
Проведение наиболее сложных торгов с ценой контракта более 3 миллионов останется в ведении областного комитета по управлению имуществом. Такая схема централизации закупочных процессов действует во многих российских регионах и признана на федеральном уровне наиболее эффективной, отмечают в региональной администрации.
Планируется, что «Центр закупок» в этом году поможет сэкономить более миллиарда рублей средств консолидированного бюджета области, включая софинансирование муниципальных закупок в рамках национальных и региональных проектов.