«Центр закупок» поможет Курской области сэкономить больше миллиарда

Он начнёт свою работу в апреле

На базе регионального Фонда имущества создано областное казенное учреждение «Центр закупок Курской области». Он начнёт свою работу в апреле и будет осуществлять централизованные закупки товаров, работ и услуг для областных и муниципальных заказчиков с начальной (максимальной) ценой контрактов до 3 миллионов рублей.Проведение наиболее сложных торгов с ценой контракта более 3 миллионов останется в ведении областного комитета по управлению имуществом. Такая схема централизации закупочных процессов действует во многих российских регионах и признана на федеральном уровне наиболее эффективной, отмечают в региональной администрации.Планируется, что «Центр закупок» в этом году поможет сэкономить более миллиарда рублей средств консолидированного бюджета области, включая софинансирование муниципальных закупок в рамках национальных и региональных проектов.