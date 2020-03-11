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Лента новостей / В регионе

«Центр закупок» поможет Курской области сэкономить больше миллиарда

Он начнёт свою работу в апреле
«Центр закупок» поможет Курской области сэкономить больше миллиарда

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На базе регионального Фонда имущества создано областное казенное учреждение «Центр закупок Курской области». Он начнёт свою работу в апреле и будет осуществлять централизованные закупки товаров, работ и услуг для областных и муниципальных заказчиков с начальной (максимальной) ценой контрактов до 3 миллионов рублей. 

Проведение наиболее сложных торгов с ценой контракта более 3 миллионов останется в ведении областного комитета по управлению имуществом. Такая схема централизации закупочных процессов действует во многих российских регионах и признана на федеральном уровне наиболее эффективной, отмечают в региональной администрации. 

Планируется, что «Центр закупок» в этом году поможет сэкономить более миллиарда рублей средств консолидированного бюджета области, включая софинансирование муниципальных закупок в рамках национальных и региональных проектов.

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