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Курян приглашают на лекцию «Fast food как артефакт» в картинной галерее

Искусствовед из Третьяковской галереи расскажет о современном европейском натюрморте
Курян приглашают на лекцию «Fast food как артефакт» в картинной галерее

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Курян приглашают на лекцию «Fast food как артефакт. Натюрморт в европейском и русском искусстве XX-ХХI веков», она пройдёт в Курской картинной галереи имени Дейнеки в пятницу, 13 марта. Это вторая лекция цикла «Съедобное-несъедобное. Еда, предмет и хлам в мировом искусстве», который запланирован до конца апреля в рамках Культурной платформы AРT-ОКНО, рассказали в галерее.

Прочитает лекцию кандидат искусствоведения, заведующий отделом русского искусства XVIII – начала ХХ века Научно-исследовательского института Российской Академии художеств, главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала ХХ века Третьяковской галереи Светлана Усачева. 

Начало лекции в 18:30, категория 16+. Вход бесплатный, но по билетам, их можно заказать по телефону 58-55-91.
Отмечается, что количество мест ограничено.
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