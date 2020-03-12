Курян приглашают на лекцию «Fast food как артефакт» в картинной галерее

Искусствовед из Третьяковской галереи расскажет о современном европейском натюрморте

Курян приглашают на лекцию «Fast food как артефакт. Натюрморт в европейском и русском искусстве XX-ХХI веков», она пройдёт в Курской картинной галереи имени Дейнеки в пятницу, 13 марта. Это вторая лекция цикла «Съедобное-несъедобное. Еда, предмет и хлам в мировом искусстве», который запланирован до конца апреля в рамках Культурной платформы AРT-ОКНО, рассказали в галерее.Прочитает лекцию кандидат искусствоведения, заведующий отделом русского искусства XVIII – начала ХХ века Научно-исследовательского института Российской Академии художеств, главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала ХХ века Третьяковской галереи Светлана Усачева.Начало лекции в 18:30, категория 16+. Вход бесплатный, но по билетам, их можно заказать по телефону 58-55-91.Отмечается, что количество мест ограничено.