Курян приглашают на лекцию «Fast food как артефакт» в картинной галерее
Искусствовед из Третьяковской галереи расскажет о современном европейском натюрморте
Прочитает лекцию кандидат искусствоведения, заведующий отделом русского искусства XVIII – начала ХХ века Научно-исследовательского института Российской Академии художеств, главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала ХХ века Третьяковской галереи Светлана Усачева.
Начало лекции в 18:30, категория 16+. Вход бесплатный, но по билетам, их можно заказать по телефону 58-55-91.
Отмечается, что количество мест ограничено.