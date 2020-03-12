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Почти 100 миллионов выделят на проектирование нового краеведческого музея в Курске

Общая площадь выставочных залов - более 3,5 тыс. кв. м
Почти 100 миллионов выделят на проектирование нового краеведческого музея в Курске

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99 миллионов рублей выделят на проектирование нового областного краеведческого музея. Напомним, экспозиционный корпус расположится на улице Луначарского, в помещениях бывшего завода «Электроаппарат». Это здание является объектом культурного наследия регионального значения, ранее в нем располагалась мужская классическая гимназия.

Общая площадь выставочных залов - более 3,5 тыс. кв. м. На первом этаже можно будет ознакомиться с природным разнообразием Курского края, на втором расположится отдел истории с доисторических времён до конца XIX века, на третьем - отдел истории советского периода и современности. Также будет экспозиция «Юные защитники Родины».

Кроме этого обустроят зал для детских игровых комплексов и программ, мастер-классов, кружков, конференц-зал, а также зоны отдыха для посетителей.
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