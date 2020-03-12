Почти 100 миллионов выделят на проектирование нового краеведческого музея в Курске
Общая площадь выставочных залов - более 3,5 тыс. кв. м
Общая площадь выставочных залов - более 3,5 тыс. кв. м. На первом этаже можно будет ознакомиться с природным разнообразием Курского края, на втором расположится отдел истории с доисторических времён до конца XIX века, на третьем - отдел истории советского периода и современности. Также будет экспозиция «Юные защитники Родины».
Кроме этого обустроят зал для детских игровых комплексов и программ, мастер-классов, кружков, конференц-зал, а также зоны отдыха для посетителей.