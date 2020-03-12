В Курске задержаны пять закладчиков

Канал поставки наркотиков в регион также блокирован

В Курске сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали пятерых россиян, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков с помощью тайников-закладок. Всем от 21 до 36 лет. Злоумышленники организовали сеть хранения и распространения наркотиков в Курске и Курчатове. Закладки они делали в лесах и на малонаселённых улицах.Действия каждого участника группировки были чётко определены – одни занимались перевозками оптовых партий, другие - фасовкой, третьи - распространением мелких порций. Оптовую партию хранили в Медвенском районе. Одна из участниц незаконной деятельности - жительница Тюменской области была задержана с крупной партией наркотиков, по пути в Курск.При обысках на квартирах подозреваемых полицейские нашли запрещённые вещества и приспособления для их расфасовки. Всего у злоумышленников изъято два килограмма синтетических наркотиков. Канал поставки наркотиков в регион также блокирован. Все запрещённые средства изъяты. После решения суда по уголовному делу их уничтожат.Пятеро подозреваемых арестованы и до окончания следствия будут находиться в следственном изоляторе. Им грозит до 20 лет лишения свободы.