В Курске задержаны пять закладчиков
Канал поставки наркотиков в регион также блокирован
Действия каждого участника группировки были чётко определены – одни занимались перевозками оптовых партий, другие - фасовкой, третьи - распространением мелких порций. Оптовую партию хранили в Медвенском районе. Одна из участниц незаконной деятельности - жительница Тюменской области была задержана с крупной партией наркотиков, по пути в Курск.
При обысках на квартирах подозреваемых полицейские нашли запрещённые вещества и приспособления для их расфасовки. Всего у злоумышленников изъято два килограмма синтетических наркотиков. Канал поставки наркотиков в регион также блокирован. Все запрещённые средства изъяты. После решения суда по уголовному делу их уничтожат.
Пятеро подозреваемых арестованы и до окончания следствия будут находиться в следственном изоляторе. Им грозит до 20 лет лишения свободы.