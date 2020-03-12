  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске задержаны пять закладчиков

Канал поставки наркотиков в регион также блокирован
В Курске задержаны пять закладчиков

Читайте также

В Курске сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали пятерых россиян, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков с помощью тайников-закладок. Всем от 21 до 36 лет. Злоумышленники организовали сеть хранения и распространения наркотиков в Курске и Курчатове. Закладки они делали в лесах и на малонаселённых улицах.

Действия каждого участника группировки были чётко определены – одни занимались перевозками оптовых партий, другие - фасовкой, третьи - распространением мелких порций. Оптовую партию хранили в Медвенском районе. Одна из участниц незаконной деятельности - жительница Тюменской области была задержана с крупной партией наркотиков, по пути в Курск.

При обысках на квартирах подозреваемых полицейские нашли запрещённые вещества и приспособления для их расфасовки. Всего у злоумышленников изъято два килограмма синтетических наркотиков. Канал поставки наркотиков в регион также блокирован. Все запрещённые средства изъяты. После решения суда по уголовному делу их уничтожат.

Пятеро подозреваемых арестованы и до окончания следствия будут находиться в следственном изоляторе. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Жильё под 3% годовых. В Курской области стартовал проект «сельской ипотеки»

Под Курском 12-летний подросток на мопеде покалечил себя и своего пассажира

В Курске из-за коронавируса изменился туристический спрос

В Железногорске два горожанина взломали дверь магазина и украли 37 тысяч

Международные баскетбольные турниры приостановлены

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске