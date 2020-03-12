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В Курске водитель грузовика не пропустил легковушку. Пострадали оба шофёра

Авария произошла ранним утром на улице Гремяченская
В Курске водитель грузовика не пропустил легковушку. Пострадали оба шофёра

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11 марта на заре в Курске не поделили дорогу грузовик и легковой автомобиль. Примерно в четыре часа утра 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-37723-А, выезжая с прилегающей территории у дома по улице Гремяченская, 9А и поворачивая налево, в направлении улицы 50 лет Октября, не предоставил преимущество в движении  ВАЗу-21099, за рулём которого был 58-летний мужчина, который двигался в направлении автодороги «М-2 "Крым", рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова. Произошло столкновение, в результате которого оба водителя получили травмы.

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