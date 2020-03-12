Курские депутаты проголосовали "За" поправки в Конституцию
Законопроект о поправках в Конституцию России должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов
Законопроект о поправках в Конституцию России должны поддержать не менее двух третей региональных парламентов, затем документ проверит Конституционный суд, подпишет президент и после этого поправки вынесут на всероссийское голосование.
Между тем в Москве и Санкт-Петербурге жители выходят на одиночные пикеты против поправок. Так, пикеты у петербургского парламента сегодня закончились задержаниями. О пикетах у нас не сообщается.