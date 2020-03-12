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В пятницу 13-го в Курске прогнозируют неблагоприятные метеорологические явления

Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Также ожидается магнитная буря
В пятницу 13-го в Курске прогнозируют неблагоприятные метеорологические явления

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. При этом сохранится тепло. Ночью по области температура составит 3-8° тепла, днём 8-13º тепла.

Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности - уберть хозяйственные вещи со двора и балконов, машину парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций или же поставить в гараж, находясь на улице, обходить шаткие строения.

Добавим, что на Земле в пятницу 13 марта ожидается вторая магнитная буря. Она может сказаться на метеозависимых людях. По мнению экспертов, люди могут почувствовать недомогание: сонливость, слабость,  головную боль и смену настроения. Метеозависимым рекомендуется в это время отказаться от кофеина, алкоголя, жирной пищи и пить больше чистой воды. Между тем специалисты предполагают среднее геомагнитное излучение.
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