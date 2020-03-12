Курские аптекари шьют себе медицинские маски в ателье

А в соцсетях появилась информация о том, что Курский госархив решил уйти на карантин без должных на то оснований

В курских аптеках закончились медицинские маски. В продаже их нет вообще. И появиться они могут не очень скоро. Особо предприимчивые фармацевты в одной из аптек закали себе маски в соседнем ателье по пошиву одежды, пишет 46 ТВ.А в соцсетях появилась информация о том, что Курский госархив решил уйти на карантин и закрыл читальный зал без должных на то оснований, якобы в рамках указа губернатора. В том указе, к слову, не шла речь о закрытии каких-либо учреждений или заведений на карантин. Местные активисты уже обратились к Роману Старовойту с просьбой разобраться.