В Железногорске два горожанина взломали дверь магазина и украли 37 тысяч
Похищенные деньги они собирались потратить на личные нужды, но не успели
Достаточно быстро правоохранители установили личность грабителей. Ими оказались двое местных жителей, ранее уже попадавших в поле зрения стражей порядка, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.
Похищенные деньги они собирались потратить на личные нужды, но не успели. Украденное у них изъяли полностью. Железногорцы свою вину признали также полностью. Возбуждено уголовное дело, на время следствия они находятся под подпиской о невыезде.