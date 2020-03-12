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В Железногорске два горожанина взломали дверь магазина и украли 37 тысяч

Похищенные деньги они собирались потратить на личные нужды, но не успели
В Железногорске два горожанина взломали дверь магазина и украли 37 тысяч

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Железногорские полицейские по "горячим" следам задержали подозреваемых в краже денег из местного магазина. В полицию обратилось руководство торговой точки. Ночью неизвестные проникли в магазин, повредив входную дверь, и похитили более 37 тысяч рублей. 

Достаточно быстро правоохранители установили личность грабителей. Ими оказались двое местных жителей, ранее уже попадавших в поле зрения стражей порядка, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.

Похищенные деньги они собирались потратить на личные нужды, но не успели. Украденное у них изъяли полностью. Железногорцы свою вину признали также полностью. Возбуждено уголовное дело, на время следствия они находятся под подпиской о невыезде.
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