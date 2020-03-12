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Жильё под 3% годовых. В Курской области стартовал проект «сельской ипотеки»

Местные власти надеются таким образом привлечь в село горожан и остановить миграцию селян в мегаполисы
Жильё под 3% годовых. В Курской области стартовал проект «сельской ипотеки»

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В Курской области стартовал проект «сельской ипотеки». Теперь приобрести или построить жильё в сельской местности куряне могут по ставке до 3% годовых. Это стало возможным в рамках госупрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Местные власти надеются таким образом привлечь в село горожан и остановить миграцию селян в мегаполисы, а также повысить качество жизни на селе. 

В проект входит вся территория Курской области, за исключением Курска, Железногорска и Курчатова, где численность населения превышает 30 тысяч человек. 

Уже сегодня была выдана первая сельская ипотека в посёлке Кшень на сумму 2 миллиона 375 тысяч рублей, отметил директор Курского филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Ковалёв.

Кредит выдаётся на срок до 25 лет в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, при этом первоначальный взнос – от 10%. 

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