К 1 октября в Курской области возведут 15 новых ФАПов
Такое поручение дал губернатор
9 из 11-ти ФАПов находятся в аварийном состоянии, ещё 2 остро нуждаются в ремонте или новом помещении. Также отметили необходимость четырёх учреждений в Фатежском, Глушковском, Курчатовском и Октябрьском районах. Средства на строительство уже предусмотрены.
По словам председателя областного комитета строительства, к земельным участкам, где будут возводиться конструкции, подготовят и подведут инженерные коммуникации за счёт собственных средств муниципальные образования.