К 1 октября в Курской области возведут 15 новых ФАПов

Такое поручение дал губернатор

К 1 октября в Курской области введут в эксплуатацию 15 ФАПов. Такое поручение дал губернатор. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в регионе обсудили в Доме Советов.9 из 11-ти ФАПов находятся в аварийном состоянии, ещё 2 остро нуждаются в ремонте или новом помещении. Также отметили необходимость четырёх учреждений в Фатежском, Глушковском, Курчатовском и Октябрьском районах. Средства на строительство уже предусмотрены.По словам председателя областного комитета строительства, к земельным участкам, где будут возводиться конструкции, подготовят и подведут инженерные коммуникации за счёт собственных средств муниципальные образования.