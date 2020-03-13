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Лента новостей / В регионе

К 1 октября в Курской области возведут 15 новых ФАПов

Такое поручение дал губернатор
К 1 октября в Курской области возведут 15 новых ФАПов

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К 1 октября в Курской области введут в эксплуатацию 15 ФАПов. Такое поручение дал губернатор. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в регионе обсудили в Доме Советов. 

9 из 11-ти ФАПов находятся в аварийном состоянии, ещё 2 остро нуждаются в ремонте или новом помещении. Также отметили необходимость четырёх учреждений в Фатежском, Глушковском, Курчатовском и Октябрьском районах. Средства на строительство уже предусмотрены. 

По словам председателя областного комитета строительства, к земельным участкам, где будут возводиться конструкции, подготовят и подведут инженерные коммуникации за счёт собственных средств муниципальные образования.

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