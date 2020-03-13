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Лента новостей / В регионе

Очередные отключения света ожидают курян на следующей неделе

На некоторых улицах планируется капитальный ремонт воздушных линий и обрезка деревьев
Очередные отключения света ожидают курян на следующей неделе

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Очередное плановое отключение электроэнергии ожидает курян на следующей неделе. Оно связано с проведением плановых работ в электрических сетях.

Как сообщили в региональном МЧС, без света останутся следующие улицы:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 марта с 9-30 до 15 часов:

Пионеров 21-51; 28-52; Чумаковская 30-44, 21-39; Красная Армия 36-40; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6.

С 16 по 20 марта с 9 до 17 часов планируется капитальный ремонт воздушных линий и обрезка деревьев:

1-3-й Степные переулки, 1-2-й Кислинские проезды; 4-5-я Кислинская ул.; 1-я Степная 42-88, 43-81; Пионеров 21/39 -33/44; 28-36; Чумаковская 30-44, 21-39; Красной Армии 36-52, 37-51; Дружининская 17-39, 12-46, 46а, 28г,358а.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 марта с 9 до 17 часов:

ул. Институтская; ул. Олимпийская; ул. Спортивная.

Телефон для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 16 по 20 марта с 9 до 16 часов:

Луговская 1-67, 2-98; 3-й Комсомольский переулок 1-55, 2-52; Лазурная 1-69, 2-64

2-й Комсомольский переулок 1-23, 2-26; Комсомольский переулок 26-42; (600 человек)

С 18 по 19 марта с 13-30 до 16 часов:

Малых 86-180, 49-123; Ивановский переулок 2-70, 1-63; 3-й Раздельный переулок 1-21; 2-й Раздельный переулок 1-19, 2-14; Киевская 1-55, 2-77; Котлякова 2-90, 1-85; Подвойского 25-91, 22-96; Кривецкая 23-93, 22-84; Сеймская 2-48, 1-63; Петропавловский переулок 1-19, 2-20, Васильевский переулок 2-28, 1-29; Брянская; Минская; Гомельская;

19 марта с 13-30 до 16 часов:

2-я Восточная 3-175, 90-180; Цюрупы 93-131, 90-144; 3-я Щигровская 3-31, 4-58;

Телефон для справок: 26-32-10


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