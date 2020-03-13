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Лента новостей / В регионе

В Курске налоговых должников вызвали в мэрию

В общей сложности они задолжали в региональный бюджет 8,5 миллионов рублей
В Курске налоговых должников вызвали в мэрию

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В курской администрации прошло заседание комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет. 

На заседание пригласили двадцать должников, которые в общей сложности задолжали в консолидированный бюджет Курской области 8,5 миллионов рублей, в том числе в бюджет города - больше 7 миллионов. 

Два человека частично, а шесть полностью оплатили накануне заседания комиссии свои долги на общую сумму 1,8 миллиона, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также отмечается, что с начала года, по итогам работы комиссии, бюджет Курска уже пополнился примерно на 9 миллионов рублей.
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