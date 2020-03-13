В Курске налоговых должников вызвали в мэрию

В общей сложности они задолжали в региональный бюджет 8,5 миллионов рублей

В курской администрации прошло заседание комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет.На заседание пригласили двадцать должников, которые в общей сложности задолжали в консолидированный бюджет Курской области 8,5 миллионов рублей, в том числе в бюджет города - больше 7 миллионов.Два человека частично, а шесть полностью оплатили накануне заседания комиссии свои долги на общую сумму 1,8 миллиона, сообщили в пресс-службе мэрии.Также отмечается, что с начала года, по итогам работы комиссии, бюджет Курска уже пополнился примерно на 9 миллионов рублей.