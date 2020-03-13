На курском перекрёстке столкнулись три машины

Авария произошла на улице Суворовская

12 марта в Курске произошло тройное ДТП, в котором пострадали две женщины.Как рассказала старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Ольга Францова, в шестом часу вечера на улице Суворовская, напротив дома №123, 68-летний водитель на «Шевроле Нива», двигаясь со стороны улицы Бойцов 9-й Дивизии в направлении улицы 50 Лет Октября не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ- 2107, за рулём которого была 32-летняя женщина. Произошло столкновение, в результате которого «Семёрку» отбросило на автомобиль «Хонда», под управлением 44-летнего курянина.В этой аварии пострадали женщина-водитель и её 34-летняя пассажирка. Они получили травмы. Водители были трезвыми.