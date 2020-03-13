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Лента новостей / В регионе

В Курской области снизилась младенческая смертность

Курская область - в десятке лучших по исполнению федерального проекта «Развитие детского здравоохранения»
В Курской области снизилась младенческая смертность

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В Курской области снизилась младенческая смертность. За прошедший год этот показатель составил 4,3 на 1000 родившихся, что ниже прогнозируемого на 20%. Снижается и детская смертность - 46,3 случая на 100 тысяч человек при прогнозе в 60 случаев.

Это стало итогом комплекса мер, которые проводятся в нашем регионе в рамках  федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», который является частью нацпроекта «Здоровье». Курская область - в десятке лучших по исполнению этого проекта. Итоги работы регионов в 2019 году подвели в Министерстве здравоохранения. 

В прошлом году на создание комфортных условий для детей и родителей в детских поликлиниках направили более 350 миллионов рублей, дооснастили материально-техническую базу, закупили необходимые медицинские изделия, поясняют в региональном комитете здравоохранения.

Врачи оказывают медицинскую помощь женщинам в период беременности, во время родов и в послеродовом периоде, в том числе за счёт средств родовых сертификатов. Профилактические медицинские осмотры прошли 95% несовершеннолетних. Кроме этого, в симуляционных центрах - специально оборудованных учебных классах, где на манекенах имитируют нестандартные ситуации - прошли обучение 60 акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов.
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