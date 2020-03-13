Разговор несколько раз прерывался, но настойчивые злоумышленники раз за разом перезванивали

Мошенники звонили курской пенсионерке 13 раз и похитили все её сбережения - 116 тысяч рублей. Действуя по стандартной схеме, аферисты представились сотрудниками банковской службы безопасности и стали рассказывать женщине о том, что с её карты кто-то переводит 13 тысяч рублей. Разговор несколько раз прерывался, но настойчивые злоумышленники раз за разом перезванивали с разных московских номеров, наращивая психологическое давление.В результате мошенникам удалось убедить пенсионерку в том, что её сбережениям угрожает реальная опасность. Курянка, чтобы обезопасить счёт назвала незнакомцам по телефону номер своей карты, а потом и несколько паролей, которые пришли в СМС сообщениях. Получив нужные данные, злодеи создали от имени курянки личный кабинет в системе онлайн банкинга, получили полный доступ к счетам и похитили её деньги.Курянка вскоре догадалась, что стала жертвой мошенников. В отделении банка она выяснила, что деньги действительно пропали и обратилась в полицию. Правоохранители установили, что злоумышленники действовали из другого региона, сейчас их ищут. Возбуждено уголовное дело.