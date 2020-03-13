Курянка смогла дозвониться в детскую поликлинику и вызвать врача только с 40-го раза

Речь идёт о 2-й детской поликлинике на улице Чумаковской

Жительница Курска смогла дозвониться в детскую поликлинику и вызвать врача своему ребёнку только с 40-го раза. Речь идёт о 2-й детской поликлинике на улице Чумаковской, той самой, где недавно сделали ремонт и внедрили «открытую регистратуру». С регистратурой, как раз, и возникли проблемы.Если раньше родители маленьких пациентов жаловались на хамство сотрудников регистратуры и на невозможность дозвониться, то сейчас проблему с грубостью удалось решить. Но вот с приёмом звонков по-прежнему беда. Женщина рассказала нам, что начала звонить с 8 утра - когда поликлиника начинает свою работу. Причём, говорит курянка, по одному номеру, указанному на сайте учреждения, трубку не брали совсем, а по другому было всё время занято."Сложилось впечатление, что там просто сняли трубку и положили её на столе", - рассказывает мама пациента.Дозвониться удалось около полудня - то есть почти через четыре часа. На другом конце ей ответили, что врач уже ушёл на вызовы, но пообещали сообщить доктору о том, что в его помощи нуждается ещё один ребёнок. Сказали ждать звонка от педиатра, разговаривали вежливо, отмечает курянка.Закончилась эта история всё же благополучно - доктор пришёл достаточно быстро - примерно через полтора часа. К нему вопросов нет, подчёркивает женщина, однако к работе регистратуры они всё же остались.Напомним, Курская область - одна из лучших по исполнению федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».