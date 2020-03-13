  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянка смогла дозвониться в детскую поликлинику и вызвать врача только с 40-го раза

Речь идёт о 2-й детской поликлинике на улице Чумаковской
Курянка смогла дозвониться в детскую поликлинику и вызвать врача только с 40-го раза

Читайте также

Жительница Курска смогла дозвониться в детскую поликлинику и вызвать врача своему ребёнку только с 40-го раза. Речь идёт о 2-й детской поликлинике на улице Чумаковской, той самой, где недавно сделали ремонт и внедрили «открытую регистратуру». С регистратурой, как раз, и возникли проблемы. 

Если раньше родители маленьких пациентов жаловались на хамство сотрудников регистратуры и на невозможность дозвониться, то сейчас проблему с грубостью удалось решить. Но вот с приёмом звонков по-прежнему беда. Женщина рассказала нам, что начала звонить с 8 утра - когда поликлиника начинает свою работу. Причём, говорит курянка, по одному номеру, указанному на сайте учреждения, трубку не брали совсем, а по другому было всё время занято. 

"Сложилось впечатление, что там просто сняли трубку и положили её на столе", - рассказывает мама пациента. 

Дозвониться удалось около полудня - то есть почти через четыре часа. На другом конце ей ответили, что врач уже ушёл на вызовы, но пообещали сообщить доктору о том, что в его помощи нуждается ещё один ребёнок. Сказали ждать звонка от педиатра, разговаривали вежливо, отмечает курянка. 

Закончилась эта история всё же благополучно - доктор пришёл достаточно быстро - примерно через полтора часа. К нему вопросов нет, подчёркивает женщина, однако к работе регистратуры они всё же остались. 

Напомним, Курская область - одна из лучших по исполнению федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Мокрый снег, сильный ветер и заморозки прогнозируют в Курской области на выходных

В Курске подвели итоги деятельности регионального Управления ФАС в 2019 году

Более 50 курян находятся на карантине по коронавирусу

Курские лесоводы высадят 29 тысяч деревьев в память о погибших в Великой Отечественной

В Курске подростки обокрали пункт приёма лома и сдали металл в другой пункт приёма

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске