В Роспотребнадзоре рассказали о самых нелепых покупках курян

ТАКТ". Их поступило более 5 тысяч, почти половина касалась нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителя. Значительная часть жалоб относилась к сфере розничной торговли и продаже товаров на дому.15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги работы с обращениями граждан в 2019 году, сообщает телеканал "
Так, в Роспотребнадзор обращались куряне, купившие в кредит кухонную посуду стоимостью в десятки тысяч рублей. Дома, осмыслив свои действия, большинство пострадавших от агрессивного маркетинга, пожелали вернуть товар продавцу и расторгнуть кредитный договор.
Ирина Кляцковская, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курской области:
-В большинстве случаев это не представилось возможным, поскольку такие аргументы, как высокая цена, отсутствие денежных средств, тяжелое финансовое положение не основаны на законе, и продавец в данном случае вправе отказать в возврате денежных средств. Кроме того, согласно пояснениям потребителей во время презентации посуды продавцы намеренно кипятили в них воду, а согласно правилам продажи отдельных видов товаров, товары, бывшие в употреблении, не подлежат обмену или возврату.
Также в Роспотребнадзор поступали обращения от граждан, которые по своей доверчивости втридорога приобрели электролампочки и энергосберегатели, газовые сигнализаторы или фильтры для очистки воды. Один из обратившихся купил 21 лампочку на сумму 16800 рублей. Часть этих ламп продавцы сразу вставили в электроприборы, исключив тем самым возможность их последующего возврата.
Закон не запрещает выездную торговлю вне постоянного места нахождения продавца. При этом представитель продавца должен иметь заверенную карточку с фотографией и обязан предъявить исчерпывающие сведения о наименовании своей организации, полную информацию о товаре.
Ирина Кляцковская, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курской области:
- На практике офис продавца, как правило, находится в другом регионе, офис в Курске не всегда открыт, а если потребитель застал кого-то там, ему говорят: «Я тут секретарь, полномочий никаких не имею, приходите завтра». Назавтра потребитель приходит, а никого уже нет, и его удача была случайной.
Специалисты советуют перед подписанием договора на приобретение дорогостоящих товаров осмыслить необходимость совершения покупки, проконсультироваться с родственниками и не спешить с принятием решения, как бы ни торопил продавец. Ведь доказать, что покупка была сделана под влиянием заблуждения, можно, но только через суд.
Ирина Кляцковская, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курской области:
- В настоящее время к нам поступают обращения, связанные с нарушениями при ремонте компьютерной техники и пластиковых окон. Все обратившиеся потребители по телефону, указанному в рекламных буклетах, вызывают специалистов, которые называют разумную стоимость своих услуг. Потребители соглашаются, но после окончания работ им называют суммы совершенно другие. За ремонт компьютера просят 30 тысяч, а за ремонт окон – замену уплотнительных резинок – до 80 тысяч рублей.
Чтобы обезопасить себя, в Роспотребнадзоре рекомендуют сразу оговаривать стоимость работ и требовать составления сметы. В противном случае можно потерять деньги, а попытки доказать свою правоту будут безрезультатными.
В Роспотребнадзоре рассказали о самых нелепых покупках курян
В Роспотребнадзор обращались куряне, купившие в кредит кухонную посуду стоимостью в десятки тысяч рублей