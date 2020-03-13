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В Курске подвели итоги деятельности регионального Управления ФАС в 2019 году

Также обсудили тенденции и перспективы, которые намечены для антимонопольных органов
В Курске подвели итоги деятельности регионального Управления ФАС в 2019 году

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Также обсудили тенденции и перспективы, которые намечены для антимонопольных органов не только на ближайший период, но и на более долгосрочную перспективу. Как и в предыдущие годы, заявлений, поступивших от граждан, юрлиц и даже правоохранительных органов немало – порядка 300. 85 фактов нарушения антимонопольного законодательства подтвердились. По словам руководителя ведомства, довольно эффективна такая форма реагирования, как выдача нарушителям предупреждений. В большинстве случаев проблемы удаётся решить сразу, не доводя до возбуждения дела, сообщает телеканал "ТАКТ".

Юрий Комов, руководитель УФАС России по Курской области: «При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольный орган предлагает нарушителю потенциальному в лице органа власти, местного самоуправления или в лице хозяйствующего субъекта добровольно устранить это правонарушение. Если в установленный срок лицо, которому предупреждение выдано, исполняет его требования, то у него есть возможность избежать соответствующих мер ответственности».

Общая сумма наложенного административного штрафа за отчётный период составила более 22 млн рублей. Почти 2,5 миллиона взысканы в доход бюджетов разного уровня.

Уже традиционно большинство нарушений – злоупоребление доминирующим положением хозяйствующими субъектами на рынке, отсутствие торгов, нарушения в процедурах закупок, а также необоснованно завышенные цены.

Кстати, ситуацию с повышением стоимости проезда мониторят и в УФАС. Напомним, буквально неделю назад частные перевозчики объявили о том, что с 3 марта пассажиры должны платить на 3 рубля больше. Куряне восприняли новость отрицательно.

- Сейчас 18. 22? Ну это многовато. Хотя б рубля на 2, я думаю, было бы более мягко. Конечно, хотелось бы всё меньше и меньше. В принципе, говорят, что в Курске самая низкая, достаточно низкая оплата. Хотелось бы побольше зарплату!

- Если б была зарплата большая, а то же очень маленькая. Я пенсию получаю очень мало, поэтому для людей будет дорого.

К информации о повышении с негодованием отнёсся и губернатор. На оперативном совещании он поручил разобраться – кем принято решение, а также, на каком основании.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Резонансная информация в выходные поступила о росте стоимости проезда в общественном транспорте в областном центре. Не понимаю, откуда эта возникла история. У нас бардак!»

Не исключено, что реакция Романа Старовойта стала причиной того, что цена всё же осталась прежней. В региональном УФАС также пообещали держать вопрос о повышении стоимости проезда на контроле.

Юрий Комов: «Мы, конечно, проблему эту будем отслеживать. Конечно, её будем анализировать. Но повторяю, как показывает практика прошлых лет, мы пока картельного сговора в этой истории не видим. Очевидно, что система пассажирских перевозок в городе нуждается в глубокой и системной реформации».

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