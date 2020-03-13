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Два курянина, отобравшие у школьника 150 рублей, отправились в колонию

Взрослые мужчины ограбили 14-летнего подростка в подъезде
Два курянина, отобравшие у школьника 150 рублей, отправились в колонию

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Промышленный райсуд Курска вынес приговор двум местным жителям за грабёж. Ограбили они  14-летнего подростка.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года в одном из курских общежитий. Школьник с приятелем находились в подъезде, когда их увидели двое жильцов этого же общежития. Мужчины были пьяными. Подойдя к подросткам, потребовали у одного из них отдать имеющиеся деньги и ударили его несколько раз по лицу. Похитив у парня 150 рублей, они скрылись с места происшествия.

Суд назначил одному из них наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, другому - 3 года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. 

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