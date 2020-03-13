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Лента новостей / В регионе

Мокрый снег, сильный ветер и заморозки прогнозируют в Курской области на выходных

Порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с
Мокрый снег, сильный ветер и заморозки прогнозируют в Курской области на выходных

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Курян предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе ночью местами ожидается небольшой дождь, днём также синоптики обещают дождь и мокрый снег. Будет облачно с прояснениями.

Порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Что касается температур - ночью возможны заморозки, столбики термометров будут колебаться от 1° мороза до 4º тепла, днём воздух прогреется до 4-9º тепла.

Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности - убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, машину парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций или же поставить в гараж, находясь на улице, обходить шаткие строения.

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