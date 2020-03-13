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В Курске подростки обокрали пункт приёма лома и сдали металл в другой пункт приёма

Возраст от уголовной ответственности их не спасёт
В Курске подростки обокрали пункт приёма лома и сдали металл в другой пункт приёма

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В Курске два 17-летний парня ограбили пункт приёма лома. Туда они проникли ночью, повредив окна, и похитили обработанный металл на сумму более десяти тысяч рублей. 

Полицейские и криминалисты, осмотрев место происшествия, обнаружили следы, изучили камеры видеонаблюдения с нескольких объектов, отработали различные версии и за несколько дней установили, что к хищению причастны двое подростков.

Как выяснилось, один из них приехал в гости к другу из района, вместе они решили ограбить пункт, надеясь найти там наличные. Но, не найдя денег, забрали то, что смогли унести. Похищенный металл парни сдали в другой ближайший пункт приёма. 

После предъявления доказательств, подростки сознались в краже. Несмотря на то, что ребятам ещё нет 18 лет, от уголовной ответственности это их не спасёт. Они уже стали фигурантами уголовного дела по факту кражи.
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