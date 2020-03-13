Более 50 курян находятся на карантине по коронавирусу

Случаев заражения в Курской области не зарегистрировано

В Курской области по состоянию на 13 марта случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор. Под наблюдением остаются более 50 человек, приехавшие из стран, с неблагополучной по коронавирусу ситуацией.Эти куряне сейчас находятся на домашнем карантине, за ними ежедневно наблюдают медики и проводят необходимое лабораторное обследование. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные. Ситуация находится на постоянном контроле.Два человека, которые контактировали с заболевшей жительницей Белгородской области, по прежнему остаются в стационаре.- У пациентов дважды взяты лабораторные анализы, результат отрицательный. Признаков заболевания нет. В больнице они будут находиться две недели, – сообщил заместитель главврача областной инфекционной больницы имени Семашко по медицинской части Олег Девянин.