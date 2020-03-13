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Более 50 курян находятся на карантине по коронавирусу

Случаев заражения в Курской области не зарегистрировано
Более 50 курян находятся на карантине по коронавирусу

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В Курской области по состоянию на 13 марта случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, сообщает Роспотребнадзор. Под наблюдением остаются более 50 человек, приехавшие из стран, с неблагополучной по коронавирусу ситуацией.

Эти куряне сейчас находятся на домашнем карантине, за ними ежедневно наблюдают медики и проводят необходимое лабораторное обследование. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные. Ситуация находится на постоянном контроле.

Два человека, которые контактировали с заболевшей жительницей Белгородской области, по прежнему остаются в стационаре. 

- У пациентов дважды взяты лабораторные анализы, результат отрицательный. Признаков заболевания нет. В больнице они будут находиться две недели, – сообщил заместитель главврача областной инфекционной больницы имени Семашко по медицинской части Олег Девянин.
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